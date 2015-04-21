Гидаят Оруджев встретился с проживающими в Кыргызстане азербайджанцами

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев провел встречу с азербайджанцами, проживающими в этой стране. Как сообщает Report со ссылкой на киргизские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили вопрос об открытии архивов для расширенного изучения истории репрессированных в 1933-1937 годах. Для этого нужно обратиться в соответствующие органы Азербайджана и стран Центральной Азии, заметили присутствующие. Предложено создать воскресные классы и азербайджанский центр в одном из вузов Кыргызстана.

Особо участники встречи отметили, что посол проводит регулярные встречи с диаспорой и активно решает проблемы представителей своего народа на территории КР.