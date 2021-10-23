Делегация Общественного объединения "Молодые реформаторы" находится с визитом в Киеве

Делегация Общественного объединения "Молодые реформаторы" находится с визитом в Киеве.

Делегация Общественного объединения "Молодые реформаторы" находится с визитом в Киеве.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, между Общественным объединением и Советом молодежи города Ирпень Киевской области подписан меморандум о сотрудничестве.

На церемонии, состоявшейся в мэрии Ирпени с участием мэра города, меморандум подписали председатель "Молодых реформаторов" Фарид Шахбазлы и председатель Совета молодежи Ирпени Ольга Бычкова.

Согласно меморандуму, азербайджанская и украинская молодежь будут пропагандировать историю, культуру и реалии обеих стран посредством различных мероприятий и проектов. В рамках этого визита запланированы регулярные взаимные визиты представителей молодежи.

В Ирпени будут реализованы мероприятия и проекты различных форматов для пропаганды Азербайджана. В церемонии подписания приняли участие представители молодежи Украины, а также главный редактор информационного портала Azxeber.com Гаджибек Гейдарли.