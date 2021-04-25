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Центр дружбы Азербайджан-Япония распространил заявление в связи с т.н. «геноцидом армян»

Центр дружбы Азербайджан-Япония распространил заявление в связи с т.н. «геноцидом армян» Функционирующий в Токио Центр дружбы Азербайджан-Япония распространил заявление в связи с безосновательными и ложными утверждениями армянам относительно геноцида.
Диаспора
25 апреля 2021 г. 02:59
Центр дружбы Азербайджан-Япония распространил заявление в связи с т.н. «геноцидом армян»

Функционирующий в Токио Центр дружбы Азербайджан-Япония распространил заявление в связи с безосновательными и ложными утверждениями армянам относительно геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель Центра - член Координационного совета азербайджанцев мира Халил Кялянтар отметил, что заявление адресовано парламенту, правительству, СМИ и НПО. В заявлении отмечается, что исторические источники свидетельствуют о том, что во время событий 1915 года именно армяне убивали безоружных турков, сжигали турецко-мусульманские села, убили десятки тысяч мирных жителей по национальному и религиозному признаку.

Помимо того, что в документе подчеркивается фальсификация армянами вопроса «геноцида», было обращено внимание на оккупацию Арменией исконных азербайджанских земель в течение почти 30 лет, и восстановление территориальной целостности нашей страны в результате 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что, несмотря на окончание войны, официальный Ереван до сих пор отказывается передавать карты минных полей. Таким образом, заявлено, что правительство Армении пытается предотвратить возвращение этнических азербайджанцев на свои родные земли и тем самым совершает еще одно военное преступление.

Центр дружбы Азербайджан-Япония призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение своих международных обязательств, и на невыдачу Арменией карт минных полей Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Mərkəzi yalançı erməni soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

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