Азербайджанская община в Нидерландах провела акцию в Гааге

Активисты азербайджанской общины, действующие в Королевстве Нидерландов, провели мирную акцию перед Дворцом правосудия в Гааге.

Активисты азербайджанской общины, действующие в Королевстве Нидерландов, провели мирную акцию перед Дворцом правосудия в Гааге.

Как сообщает Report, акция, проведенная при поддержке Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, и организованная Европейским Союзом азербайджанских женщин “Ана Ватан”, была нацелена ​​на то, чтобы выразить протест попыткам Армении, которая на протяжении 30 лет проводила оккупационную политику против нашей страны, превратить мировое сообщество в инструмент политической, военной и информационной манипуляционной кампании и создания провокаций в Карабахском регионе Азербайджана.

Участники акции потребовали от международной общественности положить конец военному и экологическому террору Армении в Карабахском регионе Азербайджана, обеспечить безопасность и права человека граждан Азербайджана в Карабахе, поддержать усилия Азербайджана по миростроительству.

Акция прошла под лозунгом "Карабах-это Азербайджан!".

Заинтересовавшимся акцией жителям Гааги были розданы буклеты с описанием военных и экологических преступлений Армении против Азербайджана.