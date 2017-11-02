Азербайджанская диаспора Ульяновска поддержала спортивных гимнастов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия приняла участие в праздновании Всероссийского дня гимнастики в Ульяновске.

Как сообщает Report, главным почетным гостем спортивного вечера стал губернатор Сергей Морозов.

В своем вступительном слове глава региона поблагодарил всех спортсменов за стремление к победе во славу Ульяновской области, тренеров – за мудрость, терпение и самоотверженность, а ветеранов – за бесценный вклад в развитие областного спорта.

Всех собравшихся приветствовал старший тренер ульяновской сборной команды по спортивной гимнастике, председатель Ульяновской областной федерации спортивной гимнастики Эдуард Долгов. В торжественной встрече приняли участие представители двух направлений гимнастики – спортивной гимнастики и спортивной аэробики. Опытные мастера, чередуясь с молодыми талантами, продемонстрировали свои показательные выступления. В перерывах между номерами чествовали ветеранов, тренеров-наставников и передовых гимнастов.

Поздравить дружную гимнастическую семью пришли председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по государственному строительству местному самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев, советник губернатора, заслуженный работник ФК и спорта России Владимир Лазарев, руководитель Олимпийского совета Ульяновской области Олег Калмыков, а также председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов, и многие другие.

"Гимнастика – один из самых красивых и органичных видов спорта, - сказал в своем выступлении Ислам Гусейнов, - его популярность стабильна на протяжении долгих лет, и растет год от года. Как никакой другой этот вид спорта раскрывает красоту человека, его уникальные способности. Спорт – один из ключевых инструментов для построения и укрепления межнациональных связей. Наша Автономия продолжит поддержку спортивных проектов на территории Ульяновской области".