Азербайджанцы Ростова распространили заявление

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Проживающие в Ростовской области РФ азербайджанцы распространили заявление в знак протеста поздравлениям, адресованным армянам неким Вагифом Мустафаевым от имени азербайджанцев области по случаю Рождества.

В заявлении, поступившем в Report из действующих в Ростове азербайджанских организаций, отмечается, что В.Мустафаев уже 20 лет является председателем Культурной автономии азербайджанцев России по Ростову и за это время был известен своими действиями против азербайджанцев, наладив тесный контакт с преступным миром: "За подобные действия он был арестован правоохранительными органами России и 7 лет находился в местах лишения свободы. В период, когда он отбывал наказание, в возглавляемой им организации его заменяла супруга, армянка по национальности. На данный момент ни вокруг В.Мустафаева, ни вокруг возглавляемой им организации нет азербайджанцев. У В.Мустафаева серьезные проблемы из-за присвоения средств, выделенных организации из центральных офисов в Москве. В целом, его деятельность с самого начала создает препятствия здешним азербайджанцам. Его выступление от имени азербайджанцев не вписывается ни в какую логику. В то же время отмечам, что его действия вызывают гнев азербайджанцев и являются неуважением к памяти азербайджанцев, убитых армянскими боевиками в Нагорном Карабахе. Хотим также отметить, что лидером азербайджанской диаспоры Ростовской области является Шакир Аллахвердиев, который на протяжении долгого времени принимает активное участие в пропаганде азербайджанской действительности, участвует в совместных мероприятиях азербайджанцев и русских, всячески помогает азербайджанцам".

В заявлении также отмечается, что более 200 азербайджанцев соберутся на акцию в знак протеста против действий В.Мустафаева.