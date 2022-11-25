Представители азербайджанской диаспоры проведут акцию протеста перед Нацсобранием Франции 

28 ноября перед Национальным собранием Франции в Париже представители азербайджанской диаспоры проведут акцию протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.
Как передает Report, она запланирована на 13:00 по местному времени.
Члены диаспоры в ходе акции будут требовать справедливости в отношении Азербайджана в Национальном Собрании, где в нижней палате французского парламента ожидается обсуждение проармянской резолюции.
Ранее 15 ноября представители азербайджанской диаспоры протестовали перед Сенатом Франции. В тот день в верхней палате французского парламента была принята проармянская резолюция, призывающая правительство Франции и других стран Европейского союза ввести санкции против Азербайджана.