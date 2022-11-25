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Представители азербайджанской диаспоры проведут акцию протеста перед Нацсобранием Франции 

Представители азербайджанской диаспоры проведут акцию протеста перед Нацсобранием Франции  28 ноября перед Национальным собранием Франции представители азербайджанской диаспоры проведут демонстрацию протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.
Диаспора
25 ноября 2022 г. 17:31
Представители азербайджанской диаспоры проведут акцию протеста перед Нацсобранием Франции 

28 ноября перед Национальным собранием Франции в Париже представители азербайджанской диаспоры проведут акцию протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.

Как передает Report, она запланирована на 13:00 по местному времени.

Члены диаспоры в ходе акции будут требовать справедливости в отношении Азербайджана в Национальном Собрании, где в нижней палате французского парламента ожидается обсуждение проармянской резолюции.

Ранее 15 ноября представители азербайджанской диаспоры протестовали перед Сенатом Франции. В тот день в верхней палате французского парламента была принята проармянская резолюция, призывающая правительство Франции и других стран Европейского союза ввести санкции против Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Parisdə Azərbaycan əleyhinə qətnamənin qəbuluna etiraz olaraq piket keçiriləcək

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