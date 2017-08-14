Азербайджанцы получают одни из самых высоких зарплат среди других мигрантов в России

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Трудовые мигранты из Беларуси, Азербайджана и Грузии получают самые высокие зарплаты по сравнению с другими мигрантами в России, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Так, согласно исследованию НИУ Высшей школы экономики России, азербайджанцы и грузины в легальном статусе мигрантов на 2017 год получают в среднем 35,9 тыс. рублей (600 долларов США). Первое место держат мигранты из Беларуси с зарплатой 41,1 тыс. рублей (686 долларов США).

Трудовые мигранты из Армении в среднем получают 31,1 тыс. рублей (519 долларов США).

Также отмечается, что азербайджанцы зачастую приезжают в Россию на короткие сроки и многие из них заняты преимущественно в сфере торговли, вероятно, на предприятиях своих земляков.

58,1% азербайджанских мигрантов желали бы остаться в России навсегда, 17,5% намерены постоянно ездить между родиной и Россией, 9,2% азербайджанцев готовы поработать в России год-другой, 5,8% изъявили желание трудиться в России лишь в течение нескольких месяцев, остальные затруднились ответить.

Исследование показало, что зафиксирован спад мигрантов из Азербайджан по сравнению с пиковым 2014 годом.