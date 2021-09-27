Азербайджанцы Катара распространили заявление в связи с Днем памяти

Заявление направлено госструктурам и организациям Катара

Азербайджанская диаспора Катара выступила с заявлением в связи с Днем памяти.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в заявлении, направленном госструктурам и различным организациям, говорится, что 27 сентября 2020 года Азербайджан ответил на широкомасштабное наступление Армении контрнаступательной операцией.

В документе рассказывается об освобождении от оккупации Карабаха, о совершаемых на протяжении десятилетий военных и экологических преступлениях Армении, о вандализме и выявлении фактов незаконной деятельности на бывших в оккупации землях, а также о проводимых Азербайджаном восстановительных работах.

Авторы заявления призвали поддержать усилия Азербайджана, направленные на обеспечение устойчивого мира в регионе.