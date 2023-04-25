Азербайджан направил очередную партию гумпомощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Госкомитете по работе с диаспорой и Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) организовали кампанию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Госкомитете по работе с диаспорой и Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) организовали кампанию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Губернатор Кахраманмараша Омар Фарук Джошгун и председатель муниципалитета Кахраманмараша Хайреттин Гюнгер встретились с прибывшими из Азербайджана гостями и представителями диаспоры. На встречах приняли участие представители Госкомитета по работе с диаспорой, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, TADEF и др.

В ходе встреч было отмечено, что Азербайджанское государство, а также диаспорские организации всегда находятся рядом с братским турецким народом.

Транспортные средства с гумпомощью уже доставлены из Стамбула в Кахраманмараш.