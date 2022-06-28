Активисты азербайджанской диаспоры сдали кровь для украинской армии

Руководство Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) сдало кровь для украинской армии.
Председатель ОДАУ Хикмет Джавадов сообщил Report, что процесс сдачи крови прошел в Донорском центре в Киеве.
По его словам, к акции присоединятся также члены представительств организации, осуществляющих деятельность в других областях Украины.
"Мы всесторонне помогаем Украине, на деле доказываем, что являемся частью украинского народа. Активисты азербайджанской диаспоры оказывают материальную помощь украинской армии, а также пострадавшему от войны мирному населению. Кроме того, многие азербайджанцы-граждане страны с оружием в руках встали на защиту Украины", - подчеркнул председатель ОДАУ.