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Активисты азербайджанской диаспоры сдали кровь для украинской армии

Активисты азербайджанской диаспоры сдали кровь для украинской армии Руководство Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) сдало кровь для украинской армии.
Диаспора
28 июня 2022 г. 12:50
Активисты азербайджанской диаспоры сдали кровь для украинской армии

Руководство Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) сдало кровь для украинской армии.

Председатель ОДАУ Хикмет Джавадов сообщил Report, что процесс сдачи крови прошел в Донорском центре в Киеве.

По его словам, к акции присоединятся также члены представительств организации, осуществляющих деятельность в других областях Украины.

"Мы всесторонне помогаем Украине, на деле доказываем, что являемся частью украинского народа. Активисты азербайджанской диаспоры оказывают материальную помощь украинской армии, а также пострадавшему от войны мирному населению. Кроме того, многие азербайджанцы-граждане страны с оружием в руках встали на защиту Украины", - подчеркнул председатель ОДАУ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor fəalları Ukrayna ordusu üçün qan verib

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