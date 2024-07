Ялчин Рафиев обсудил вопросы изменения климата на конференции в Брюсселе

Сегодня в Брюсселе стартовала конференция "Расширение возможностей для климатических действий через амбиции, реализацию и инклюзивность", организованная совместно с посольством Азербайджана в Бельгии и представительством Программы развития ООН(UNDP) в ЕС.

Как передает Report, мероприятие проходит с участием заместителя министра иностранных дел, главного переговорщика COP29 Ялчина Рафиева, высокопоставленных чиновников ПРООН, ЕС, ВОЗ, ФАО, ЮНЕП.

"Мероприятие, в котором приняли участие более 200 заинтересованных сторон и экспертов, направлено на поиск решений неотложных проблем, связанных с изменением климата, и нахождение путей к устойчивому будущему", - написал в социальной сети "Х" посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов.

В публикации представительства ПРООН в ЕС говорится, что COP29 является важной вехой на совместном пути к более устойчивому будущему.

"Национальные климатические планы или (NDC) необходимы для предотвращения разрушительных последствий изменения климата. Инициатива "Климатическое обещание" - это предложение ООН, призванное помочь правительствам воспользоваться моментом для создания новых национальных климатических планов в соответствии с ограничением роста температуры на уровне 1,5 градуса", - отмечается в сообщении.

Отметим, что проект ПРООН "Климатическое обещание" сотрудничает со 119 странами в целях активизации борьбы с изменением климата, содействия обеспечению равенства, борьбы с бедностью и повышения социальной и экологической устойчивости.