В период COP29 TƏBİB будет работать в усиленном режиме

В рамках COP29 Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) будет работать в усиленном режиме.

В период проведения климатической конференции COP29 Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге в "Ени клиника", посвященном организации медицинского обслуживания во время COP29.

"Согласно решению Кабинета министров, в преддверии COP29 будут внесены изменения в режимы работы некоторых ведомств, а медицинские учреждения при TƏBİB и управленческий аппарат будут работать в усиленном режиме", - добавил он.