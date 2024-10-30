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В период COP29 TƏBİB будет работать в усиленном режиме

В период COP29 TƏBİB будет работать в усиленном режиме В рамках COP29 Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) будет работать в усиленном режиме.
COP29
30 октября 2024 г. 16:11
В период COP29 TƏBİB будет работать в усиленном режиме

В период проведения климатической конференции COP29 Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге в "Ени клиника", посвященном организации медицинского обслуживания во время COP29.

"Согласно решению Кабинета министров, в преддверии COP29 будут внесены изменения в режимы работы некоторых ведомств, а медицинские учреждения при TƏBİB и управленческий аппарат будут работать в усиленном режиме", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB COP29 müddətində gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

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