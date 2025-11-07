Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Спикер: COP29 показал, что страны могут действовать сообща

    COP29
    • 07 ноября, 2025
    • 15:34
    Спикер: COP29 показал, что страны могут действовать сообща

    COP29 показал, что даже в период геополитической напряженности, недоверия и экономической неопределенности страны могут вновь собраться вместе и действовать сообща ради общих интересов.

    Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Саммите лидеров COP30 в Бразилии.

    Она отметила, что на COP29 в Азербайджане удалось устранить разногласия между сторонами и достичь исторического консенсуса по вопросам, которые не могли быть решены в ходе предыдущих переговоров:

    "COP29 показал, что даже в период геополитической напряженности, недоверия и экономической неопределенности страны могут вновь собраться вместе и действовать сообща ради общих интересов. Это было истинной демонстрацией победы многосторонности, которую Азербайджан смог установить, несмотря на постоянные испытания".

    По ее словам, после формирования условий по климатическим действиям на COP29, COP30 предоставляет еще одну возможность для дальнейшего продвижения климатических планов: "Азербайджан готов полностью поддержать и внести вклад в реализацию видения председательства COP30 об "Исполнительном COP".

    Спикер призвала Бразилию поддержать этот важный процесс, принять судьбоносные решения и осуществить действия, которые являются решающими для нашей планеты и будущего.

    Лента новостей