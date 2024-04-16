Шахбазов: COP29 может сыграть важную роль для продвижения индустрии зеленого водорода

Обсуждения, который пройдут в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) могут сыграть важную роль для продвижения зеленого водорода.

Обсуждения, запланированные в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), могут сыграть важную роль для продвижения проектов зеленого водорода.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе выступления 16 апреля на II ежегодном саммите по зеленому водороду в ОАЭ.

"Азербайджан в скором времени будет председательствовать на COP29, и я уверен, что мы продолжим обсуждать самые важные темы. Одна из них - вопрос [климатического] финансирования, который абсолютно важен. Также чрезвычайное значение будет иметь определение новой коллективной количественной цели [NCQG]", - сказал П.Шахбазов.

Он добавил, что тем самым будут выполнены обязательства, взятые на себя участниками COP28 в прошлом году в ОАЭ.

"И мы поставим задачи для COP30, что также будет важным инструментом для развития зеленого водорода", - сказал министр.