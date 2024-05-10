Премьер-министр Пакистана приглашен на СОР29

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенного президента 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтара Бабаева.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенного президента 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтара Бабаева.

Как сообщает Report , М.Бабаев вручил пакистанскому премьеру письмо-приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в COP29.

Премьер-министр попросил выразить президенту Ильхаму Алиеву признательность за приглашение и передать поздравления с проведением COP29, которая является самой важной встречей мировых лидеров в этом году. Он заявил, что с нетерпением ждет COP29.

Мохаммад Шахбаз Шариф также подчеркнул, что Пакистан полностью поддерживает Азербайджан в плане проведения СOP29.

Мухтар Бабаев выразил благодарность премьер-министру за поддержку Азербайджана в процессе подготовки к этому важному мероприятию.