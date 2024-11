Завтра в Баку начинается крупнейшая международная климатическая конференция COP29.

Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в соцсети X.

"Обратный отсчет закончен. Пора действовать!", - говорится в публикации.