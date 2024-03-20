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Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата Промышленные государства должны подавать пример развивающимся странам в борьбе с последствиями изменения климата.
COP29
20 марта 2024 г. 10:35
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата

Промышленно-развитые государства должны подавать пример развивающимся странам в борьбе с последствиями изменения климата.

Об этом Report заявил эксперт из Великобритании по возобновляемой энергетике Ник Медич.

По его словам, это является ключевым аспектом борьбы с изменением климата.

"Отвечая за большую часть выбросов парниковых газов, они [развитые страны] должны не только предлагать инновационные решения для энергетического перехода, но и реализовывать их", - сказал он.

Эксперт также отметил, что эти страны должны обеспечить финансирование тех государств, которые еще только развиваются, чтобы они могли сразу построить свою энергетическую политику, основываясь на возобновляемых источниках энергии, а не повторять путь уже развитых государств, используя сначала ископаемое топливо.

Медич считает, что существует множество способов разработки эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

В качестве одной из таких он предлагает инициативы с виртуальными электростанциями, которые позволяют гибко распределять электроэнергию исходя из потребности потребителей.

Он утверждает, что необходимо построить "зеленый" переход таким образом, чтобы люди не несли убытки.

"Необходимы меры, которые позволят локальным сообществам получить максимальную выгоду от "зеленого" перехода: это не только безуглеродная энергия, но и новые рабочие места, а также другие социально-экономические преимущества", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Nik Mediç: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə inkişaf etmiş ölkələr ön sıralarda olmalıdır

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