Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата

Регулярное проведение ежегодных Конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – важнейшая часть борьбы с изменением климата.

Ежегодные сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату – важнейшая площадка для обсуждения насущных вопросов борьбы с климатическими изменениями и поиска решений для этого.

Об этом Report заявил эксперт из Великобритании по возобновляемой энергетике Ник Медич.

По его словам, без проведения этих сессий никакого прогресса в борьбе с последствиями изменения климата не удалось бы достигнуть.

Мировое сообщество может на этой платформе оценить результаты проделанной работы, определить новые цели, а также вести переговоры о мерах, которые необходимо предпринять для их достижения.

"Тот факт, что на сегодняшний день мы провели 28 таких мероприятий, по одному в год, говорит о том, насколько серьезно международное сообщество относится к ним", - отметил он.

Говоря об ожиданиях от предстоящего COP29, Медич напомнил, что точная повестка, которая будет обсуждаться в рамках сессии пока неизвестно, поскольку она, как правило, оглашается за четыре месяца до нее.

"Я думаю, что СОР29 даст возможность укрепить пункты Парижского соглашения с целью ускорения энергетического [зеленого] перехода во всем мире, обеспечивая при этом экологическую и социально-экономическую устойчивость", - подытожил он.