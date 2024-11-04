Министерство цифрового развития и транспорта проведет ряд мероприятий в рамках COP29

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана проведет несколько мероприятий в рамках 29-й сессии COP, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана проведет несколько мероприятий в рамках 29-й сессии COP, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Как сообщили Report в ведомстве, одним из мероприятий станет круглый стол высокого уровня по "Зеленой цифровой деятельности".

Кроме того, будут организованы круглые столы на уровне министров по темам "Зеленый городской транспорт", "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами", панельная дискуссия высокого уровня "Международная авиация и изменение климата".