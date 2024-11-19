Мамед Мусаев: Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельхозпродукции

Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельскохозяйственной продукции.

Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на встрече с членом правления палаты Бахрейна, вице-президентом Международной организации работодателей Соней Джанахи и директором по координации заинтересованных сторон Международной организации труда Стефани Винет в рамках COP29.

По его словам, Азербайджан является самой развитой страной региона и реализует несколько специальных программ по развитию ненефтяного сектора.

Подчеркнув, что Азербайджан обладает уникальным климатом, Мусаев предоставил информацию о возможностях и потенциале производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, и добавил, что первый коллективный договор между работодателями и работниками на Востоке был заключен именно в Азербайджане 120 лет назад.