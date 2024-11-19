О нас

Мамед Мусаев: Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельхозпродукции

Мамед Мусаев: Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельхозпродукции Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельскохозяйственной продукции.
COP29
19 ноября 2024 г. 18:32
Мамед Мусаев: Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельхозпродукции

Азербайджан имеет большие перспективы для экспорта чистой и халяльной сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на встрече с членом правления палаты Бахрейна, вице-президентом Международной организации работодателей Соней Джанахи и директором по координации заинтересованных сторон Международной организации труда Стефани Винет в рамках COP29.

По его словам, Азербайджан является самой развитой страной региона и реализует несколько специальных программ по развитию ненефтяного сектора.

Подчеркнув, что Азербайджан обладает уникальным климатом, Мусаев предоставил информацию о возможностях и потенциале производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, и добавил, что первый коллективный договор между работодателями и работниками на Востоке был заключен именно в Азербайджане 120 лет назад.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоOfficial: Azerbaijan has great prospects for exporting clean and halal agricultural products
Версия на азербайджанском языке ФотоMəmməd Musayev: “Azərbaycanın təmiz və halal kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ilə üçün böyük perspektivləri var”

Другие новости из категории

Эммануэль Яркпаволо: Либерия нуждается в финансировании для реализации мер адаптации
Эммануэль Яркпаволо: Либерия нуждается в финансировании для реализации мер адаптации
19 ноября 2024 г. 19:34
GCF: Достижение эффективной и инклюзивной адаптации очень важно
GCF: Достижение эффективной и инклюзивной адаптации очень важно
19 ноября 2024 г. 19:26
Заседание высокого уровня COP29: Министры призвали объединить усилия в борьбе с климатическим кризисом
Заседание высокого уровня COP29: Министры призвали объединить усилия в борьбе с климатическим кризисом
19 ноября 2024 г. 19:08
В Баку прошли панельные дискуссии по механизмам климатического финансирования для фермеров
ФотоВ Баку прошли панельные дискуссии по механизмам климатического финансирования для фермеров
19 ноября 2024 г. 19:06
Уганда призывает к улучшению климатического финансирования и решению проблемы миграции
Уганда призывает к улучшению климатического финансирования и решению проблемы миграции
19 ноября 2024 г. 18:46
НПО прикаспийских стран создают Платформу Каспийский Дом
ФотоНПО прикаспийских стран создают "Платформу Каспийский Дом"
19 ноября 2024 г. 18:38
Светлана Гринчук: Украина благодарна Азербайджану за помощь в разминировании
Светлана Гринчук: Украина благодарна Азербайджану за помощь в разминировании
19 ноября 2024 г. 18:36
Колумбия требует реформ в глобальной финансовой системе для успешного климатического перехода
Колумбия требует реформ в глобальной финансовой системе для успешного климатического перехода
19 ноября 2024 г. 18:28
Спецпосол по климату: Италия ускоряет реализацию планов по адаптации к изменению климата
Спецпосол по климату: Италия ускоряет реализацию планов по адаптации к изменению климата
19 ноября 2024 г. 18:24
Изменение климата и продбезопасность: Взаимодействие и пути решения
Изменение климата и продбезопасность: Взаимодействие и пути решения
19 ноября 2024 г. 18:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi