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Хакима эль Хаит: COP - это больше чем геополитический инструмент

Хакима эль Хаит: COP - это больше чем геополитический инструмент Сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) это больше чем геополитический инструмент, речь идет о будущем человечества.
COP29
15 марта 2024 г. 11:11
Хакима эль Хаит: COP - это больше чем геополитический инструмент

Сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) это больше чем геополитический инструмент, речь идет о будущем человечества.

Как передает Report, об этом заявила специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата, президент Либерального Интернационала Хакима Эль Хаит на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Решается судьба будущего планеты. Мы заключили Парижское соглашение и дали ряд обещаний. На всех конференциях СОР мы утверждаем, что настроены оптимистично. Но нужно быть реалистами. Для достижения целей нужен ответственный подход и единство, а также уделять больше внимания финансированию", - сказала она.

Эль Хаит отметила, что на предстоящей в Азербайджане конференции COP29 нужно акцентировать внимание на вопросах справедливого перехода к зеленой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Hakima El Haite: COP geosiyasi vasitədən daha böyük əhəmiyyət kəsb edir

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