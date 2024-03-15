Хакима эль Хаит: COP - это больше чем геополитический инструмент

Сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) это больше чем геополитический инструмент, речь идет о будущем человечества.

Сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) это больше чем геополитический инструмент, речь идет о будущем человечества.

Как передает Report, об этом заявила специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата, президент Либерального Интернационала Хакима Эль Хаит на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Решается судьба будущего планеты. Мы заключили Парижское соглашение и дали ряд обещаний. На всех конференциях СОР мы утверждаем, что настроены оптимистично. Но нужно быть реалистами. Для достижения целей нужен ответственный подход и единство, а также уделять больше внимания финансированию", - сказала она.

Эль Хаит отметила, что на предстоящей в Азербайджане конференции COP29 нужно акцентировать внимание на вопросах справедливого перехода к зеленой энергии.