Генсек: Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с изменением климата

Вклад Азербайджана в деятельность Организации можно назвать превосходным.

Азербайджан вносит весомый вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

"Я думаю, важно стремление, с которым Азербайджан продвигает свои инициативы, чтобы все государства-участники рамочной конвенции, которые приедут на COP, были нацелены на его успех. Потому что изменение климата разрушает мир повсюду. Этот год, вероятно, станет самым жарким, с самыми жаркими месяцами. В мире засухи, ураганы, наводнения, которые опустошают большие части земного шара", - подчеркнул генсек.

По словам Гуттериша, нужны амбициозные инициативы, чтобы изменить ситуацию и это очень важно сделать на COP в Азербайджане.

"И, конечно, не будем забывать, что Азербайджан представит свой определяемый на национальном уровне вклад (NDCs), свой план действий. И это будет очень важным сигналом для других - иметь национально определяемый вклад, полностью соответствующий цели 1,5 градуса, чтобы сказать другим странам, что им нужно делать то же самое", - добавил Гутерриш

С полной версией интервью вы можете ознакомиться здесь.