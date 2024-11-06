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Генсек: Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с изменением климата

Генсек: Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с изменением климата Вклад Азербайджана в деятельность Организации можно назвать превосходным.
COP29
6 ноября 2024 г. 18:03
Генсек: Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с изменением климата

Азербайджан вносит весомый вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

"Я думаю, важно стремление, с которым Азербайджан продвигает свои инициативы, чтобы все государства-участники рамочной конвенции, которые приедут на COP, были нацелены на его успех. Потому что изменение климата разрушает мир повсюду. Этот год, вероятно, станет самым жарким, с самыми жаркими месяцами. В мире засухи, ураганы, наводнения, которые опустошают большие части земного шара", - подчеркнул генсек.

По словам Гуттериша, нужны амбициозные инициативы, чтобы изменить ситуацию и это очень важно сделать на COP в Азербайджане.

"И, конечно, не будем забывать, что Азербайджан представит свой определяемый на национальном уровне вклад (NDCs), свой план действий. И это будет очень важным сигналом для других - иметь национально определяемый вклад, полностью соответствующий цели 1,5 градуса, чтобы сказать другим странам, что им нужно делать то же самое", - добавил Гутерриш

С полной версией интервью вы можете ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Guterres: Azerbaijan will present its nationally determined contributions
Версия на азербайджанском языке Antonio Quterreş: Azərbaycan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə əzmkar töhfələr verir

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