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Байрамов обсудил с Бербок текущие переговоры в рамках COP29

Байрамов обсудил с Бербок текущие переговоры в рамках COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с германской коллегой Аналенной Бербок на полях климатической конференции COP29.
COP29
22 ноября 2024 г. 16:17
Байрамов обсудил с Бербок текущие переговоры в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с германской коллегой Анналеной Бербок текущие переговоры в рамках климатической конференции COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча министров прошла на полях COP29 в Баку.

Стороны также обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку, постконфликтную ситуацию в регионе, нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и существующие вызовы мирному процессу.

Байрамов выразил обеспокоенность скоординированной предвзятой и необоснованной кампанией против Азербайджана и довел до сведения позицию официального Баку по данному вопросу, отметили в ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani, German FMs meet on COP29 sidelines
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Almaniyanın XİN başçısı ilə danışıqlar aparıb

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