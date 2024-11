Байрамов обсудил с Бербок текущие переговоры в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с германской коллегой Аналенной Бербок на полях климатической конференции COP29.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с германской коллегой Анналеной Бербок текущие переговоры в рамках климатической конференции COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча министров прошла на полях COP29 в Баку.

Стороны также обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку, постконфликтную ситуацию в регионе, нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и существующие вызовы мирному процессу.

Байрамов выразил обеспокоенность скоординированной предвзятой и необоснованной кампанией против Азербайджана и довел до сведения позицию официального Баку по данному вопросу, отметили в ведомстве.