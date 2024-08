Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, участвующих в COP29

Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, подтвердивших свое участие в COP29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в соцсети "Х".

"Портал был создан для оптимизации логистики и планирования услуг, предоставляемых делегациям во время COP29. Этот ресурс обладает удобным интерфейсом, позволяющим сравнить варианты аренды мебели, аудиовизуального оборудования и услуг прямого вещания, необходимых для проведения мероприятия, а также провести логистические операции более удобно и организованно.

Усовершенствуйте свой опыт проведения COP29 с помощью портала, который идеально учитывает каждую деталь!" - отмечается в публикации.