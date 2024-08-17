О нас

Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, участвующих в COP29

Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, участвующих в COP29 Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, подтвердивших свое участие в COP29.
COP29
17 августа 2024 г. 10:57
Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, участвующих в COP29

Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, подтвердивших свое участие в COP29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в соцсети "Х".

"Портал был создан для оптимизации логистики и планирования услуг, предоставляемых делегациям во время COP29. Этот ресурс обладает удобным интерфейсом, позволяющим сравнить варианты аренды мебели, аудиовизуального оборудования и услуг прямого вещания, необходимых для проведения мероприятия, а также провести логистические операции более удобно и организованно.

Усовершенствуйте свой опыт проведения COP29 с помощью портала, который идеально учитывает каждую деталь!" - отмечается в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке COP29-da iştirak edəcək nümayəndə heyətləri üçün tarif portalı istifadəyə verilib
Версия на английском языке Azerbaijan launches tariff portal for delegations confirmed to attend COP29

Другие новости из категории

В США в преддверии COP29 состоится Саммит лидеров по зеленному финансированию
В США в преддверии COP29 состоится Саммит лидеров по зеленному финансированию
16 августа 2024 г. 20:08
Самир Нуриев: Окончательный текст соглашения Страна-хозяйка  полностью согласован
Самир Нуриев: Окончательный текст соглашения "Страна-хозяйка"  полностью согласован
16 августа 2024 г. 20:06
Состоялось шестое заседание Оргкомитета COP29
ФотоСостоялось шестое заседание Оргкомитета COP29
16 августа 2024 г. 19:28
Запущен портал управления Радиоспектром COP29
Запущен портал управления Радиоспектром COP29
15 августа 2024 г. 19:43
Волонтеры COP29 провели акцию по уборке под названием “Активисты переработки”
ФотоВолонтеры COP29 провели акцию по уборке под названием “Активисты переработки”
15 августа 2024 г. 18:00
COP29 предоставит Азербайджану возможность попасть на первые полосы глобальных СМИ
COP29 предоставит Азербайджану возможность попасть на первые полосы глобальных СМИ
15 августа 2024 г. 16:33
Боич: Для реализации статьи 6 Парижского соглашения необходимо полное доверие сторон друг к другу
Боич: Для реализации статьи 6 Парижского соглашения необходимо полное доверие сторон друг к другу
15 августа 2024 г. 14:17
Эксперты из Африки призывают к справедливому финансированию борьбы с изменением климата
Эксперты из Африки призывают к справедливому финансированию борьбы с изменением климата
14 августа 2024 г. 15:44
Посол: Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации COP29 на высоком уровне
Посол: Пакистан готов оказать поддержку Азербайджану в организации COP29 на высоком уровне
14 августа 2024 г. 10:45
Посол: Мы будем и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном
Посол: Мы будем и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном
14 августа 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi