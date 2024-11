Азербайджан обсудил с Baker Hughes сокращение выбросов 

Азербайджан обсудил с компанией Baker Hughes действия по сокращению выбросов.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

Министр сообщил, что встретился с председателем и главным исполнительным директором компании Baker Hughes Лоренцо Симонелли в рамках COP29.

"На встрече мы обсудили вклад компании в зеленое будущее нашей страны, возможности сотрудничества по созданию устойчивых бизнес-моделей, меры по сокращению выбросов и повышению эффективности производства с применением современной технологии. Мы рассмотрели перспективы развития партнерства с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR)", - говорится в публикации.