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Азербайджан и Молдова планируют сотрудничать в сфере ВИЭ и повышения энергоэффективности

Азербайджан и Молдова планируют сотрудничать в сфере ВИЭ и повышения энергоэффективности 20:07
COP29
14 ноября 2024 г. 20:35
Азербайджан и Молдова планируют сотрудничать в сфере ВИЭ и повышения энергоэффективности

Азербайджан и Молдова согласовали подписание меморандумов о сотрудничестве в области энергоэффективности, поощрения возобновляемых источников энергии и энергетического регулирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Вопросы расширения сотрудничества обсуждались на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым в рамках конференции COP29.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней энергетической повестки. Состоялся обмен мнениями о переходе на "зеленую энергию" в Азербайджане и создания "зеленых энергетических коридоров" в различных направлениях. Кроме этого, стороны оценили возможности расширения сотрудничества в области возобновляемой энергии, энергоэффективности и энергетического регулирования", - подчеркивается в информации.

Шахбазов также провел встречу с министром энергетического перехода и устойчивого развития Марокко Лейлой Бенали. "На встрече состоялся обмен опытом в области развития энергетического сектора и перехода на "зеленую энергию", обсуждались возможности сотрудничества в области возобновляемой энергии, газовой инфраструктуры и перспективных проектов. Также была выражена поддержка энергетическим инициативам COP29", - отмечает Минэнерго.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani energy minister meets Moldovan, Moroccan counterparts during COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Moldova ilə enerji əməkdaşlığı memorandumlarının imzalanmasını razılaşdırıb

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