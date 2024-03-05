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Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек

Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек Согласно исследованию Европейского института безопасности в 2019 году более 24 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в результате погодных катаклизмов.
COP29
5 марта 2024 г. 16:33
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек

Согласно исследованию Европейского института безопасности в 2019 году более 24 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в результате природных катаклизмов.

Об этом Report заявил бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

По его словам, в будущем такие события станут более частыми и более разрушительными, если не будут приняты устойчивые меры по смягчению последствий экстремальных климатических явлений.

"По оценкам всемирного банка, к 2050 году в результате изменения климата более 140 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америке могут стать вынужденными переселенцами", - сказал он.

По мнению Боича, изменение климата в этих регионах может привести к таким последствиям, как конкуренция за ресурсы среди населения, проблемы с пахотными землями, погодные катаклизмы, значительные изменения цен на продовольственные товары, межнациональные конфликты за водные ресурсы, повышение уровня моря и разрушение прибрежных регионов, а также недостаточный эффект климатической политики.

"Потеря среды обитания, начиная с проблем с питьевой воды, сельхозугодьями и заканчивая крышей над головой, влечет за собой массовое переселение населения со всеми вытекающими отсюда последствиями для безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, миграция стала главной темой всех политических кампаний в Европе, а вопрос мигрантов – одним из основных по безопасности.

"Существуют риски, что большинство этих людей, покинувших свои дома потому, что из-за разрушительных последствий изменения климата их бедные и часто разоренные войнами страны стали еще беднее без надежды на восстановление в обозримом будущем, не смогут вернуться, поскольку для этого больше не существует климатических предпосылок", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке COP Büro üzvü: İqlim dəyişikliyi 140 milyondan çox insanın məcburi miqrasiyasına səbəb ola bilər
Версия на английском языке Andrej Bojic: Climate change may lead to forced migration of over 140M people

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