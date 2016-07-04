Стали известны имена судей на полуфинальные матчи чемпионата Европы

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей на полуфинальные матчи чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, игры будут судить бригады рефери из Швеции и Италии.
Главным судьей на матче Португалия-Уэльс будет Юнас Эрикссон. А игру между Германией и Францией будет судить Никола Риццоли.
Чемпионат Европы, полуфинал
6 июля
23:00. Португалия - Уэльс
Главный судья: Юнас Эрикссон
Боковые судьи: Матиас Класениус, Даниэль Варнмарк
Дополнительные судьи-помощники: Стефан Йоханнессон, Маркус Стрембергссон (все из Швеции)
Четвертый судья: Шимон Марциняк
Резервный судья-помощник: Павел Сокольнички (оба из Польши)
Лион. Стадион Лиона
7 июля
23:00. Германия - Франция
Главный судья: Никола Рицоли
Боковые судьи: Элентио Ди Либераторе, Мауро Тонолини
Дополнительные судьи-помощники: Даниэль Орсато, Антонио Дамато (все из Италии)
Четвертый судья: Дамир Скомина
Резервный судья-помощник: Юре Прапротник (оба из Словении)
Марсель. Стадион Велодром.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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