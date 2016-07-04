Стали известны имена судей на полуфинальные матчи чемпионата Европы

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей на полуфинальные матчи чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, игры будут судить бригады рефери из Швеции и Италии.

Главным судьей на матче Португалия-Уэльс будет Юнас Эрикссон. А игру между Германией и Францией будет судить Никола Риццоли.





Чемпионат Европы, полуфинал

6 июля

23:00. Португалия - Уэльс

Главный судья: Юнас Эрикссон

Боковые судьи: Матиас Класениус, Даниэль Варнмарк

Дополнительные судьи-помощники: Стефан Йоханнессон, Маркус Стрембергссон (все из Швеции)

Четвертый судья: Шимон Марциняк

Резервный судья-помощник: Павел Сокольнички (оба из Польши)

Лион. Стадион Лиона

7 июля

23:00. Германия - Франция

Главный судья: Никола Рицоли

Боковые судьи: Элентио Ди Либераторе, Мауро Тонолини

Дополнительные судьи-помощники: Даниэль Орсато, Антонио Дамато (все из Италии)

Четвертый судья: Дамир Скомина

Резервный судья-помощник: Юре Прапротник (оба из Словении)

Марсель. Стадион Велодром.