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    Стали известны имена судей на полуфинальные матчи чемпионата Европы

    Игры будут судить бригады рефери из Швеции и Италии

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей на полуфинальные матчи чемпионата Европы по футболу.

    Как сообщает Report, игры будут судить бригады рефери из Швеции и Италии.

    Главным судьей на матче Португалия-Уэльс будет Юнас Эрикссон. А игру между Германией и Францией будет судить Никола Риццоли.


    Чемпионат Европы, полуфинал

    6 июля

    23:00. Португалия - Уэльс

    Главный судья: Юнас Эрикссон

    Боковые судьи: Матиас Класениус, Даниэль Варнмарк

    Дополнительные судьи-помощники: Стефан Йоханнессон, Маркус Стрембергссон (все из Швеции)

    Четвертый судья: Шимон Марциняк

    Резервный судья-помощник: Павел Сокольнички (оба из Польши)

    Лион. Стадион Лиона

    7 июля

    23:00. Германия - Франция

    Главный судья: Никола Рицоли

    Боковые судьи: Элентио Ди Либераторе, Мауро Тонолини

    Дополнительные судьи-помощники: Даниэль Орсато, Антонио Дамато (все из Италии)

    Четвертый судья: Дамир Скомина

    Резервный судья-помощник: Юре Прапротник (оба из Словении)

    Марсель. Стадион Велодром. 

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