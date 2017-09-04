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    Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2018 - ВИДЕО

    Встреча проходила в Баку на стадионе Баксель Арена - 8-й километр

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2018.

    Как передает Report, встреча проходила в Баку на стадионе "Баксель Арена - 8-й километр" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

    В составе сборной Азербайджана дубль оформил Афран Исмаилов, по голу забили Араз Абдуллаев и Рашад Садыхов, еще один мяч влетел в ворота гостей в результате автогола Микеле Чеволи. 

    Единственный мяч Сан-Марино забил Мирко Палацци.

    ЧМ-2018. Европа. Группа C. 8-й тур

    Азербайджан - Сан-Марино - 5:1

    Голы: 1:0 - Исмаилов, 20; 2:0 - Абдуллаев, 25; 3:0 - Исмаилов, 57; 4:0 - Чеволи, 71 (автогол); 4:1 - Палацци, 73; 5:1 - Садыхов, 81

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