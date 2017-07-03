Роберт Просинечки: Я не хотел бежать из Азербайджана как трус

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Я не хотел бежать в турецкий "Бурсаспор" как трус".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футболу заявил в интервью "Вечернему листу". Хорватский эксперт отметил, что трудился на совесть, и они добились скачка. Он отметил, что до истечения срока контракта в декабре будет работать в Азербайджане.

Отметим, что Роберт Просинечки заключил 3-годичный контракт с АФФА в декабре 2014 года. Хоть руководство "Бурсаспор" хотело взять его главным тренером, переговоры для "аллигаторов" не дали положительного результата.