Прошло совещание домов "Знание" Азербайджана

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Фонде "Знание" при президенте Азербайджанской Республики прошло совещание с участием руководителей действующих в регионах домов "Знание".

Как сообщили Report в фонде, на совещании присутствовали директор шемкирского дома "Знание", депутат Сона Алиева и младший сотрудник Хиджран Алиева, директор Нардаранского дома "Знание", депутат Диляра Джабраилова и младший сотрудник Нармин Алиева, директор Астаринского дома "Знание", заместитель главы ИВ Астаринского района Ясемен Расулова и младший сотрудник Роя Гаджиева и пр.

Выступившие предложили учитывать при ведении просветительской работы характерные особенности региона, интересы и потребности местного населения.

На мероприятии определили состав Координационного совета действующих в регионах при поддержке Фонда "Знание" домов "Знание" и перспективы направления совместной деятельности.