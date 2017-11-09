Месси и Зидан представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018

Баку. 9 ноября. REPORT/ Звезды мирового футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18.

В торжественной церемонии, в частности, приняли участие нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака, бывший форвард "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.