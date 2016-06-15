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    ​Лавров: Некоторые граждане РФ на Евро-2016 вели себя недопустимо

    Однако мы не можем закрывать глаза на абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Недопустимо себя вести, как некоторые граждане России на Евро-2016, но нельзя закрывать глаза на действия других фанатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе "Правительственного часа" в Госдуме РФ.

    "Мы не можем закрывать глаза на абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран. Вы, наверное, видели возмутительные кадры по телевидению, когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления в адрес российского руководства, в адрес ведущих российских спортсменов", - сказал министр.

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