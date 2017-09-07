ФИФА приняла решение о повторном проведении отборочной игры к чемпионату мира

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Отборочная игра к чемпионату мира по футболу 2018 года по африканской зоне между ЮАР и Сенегалом будет переиграна из-за судейской несправедливости. Как передает Report, об этом сообщается на сайте ФИФА.

Встреча состоялась в ноябре 2016 года в южноафриканском городе Полокван и завершилась победой хозяев поля. Из-за влияния судьи Джозефа Лемпти на исход игры в марте этого года по решению ФИФА он был пожизненно дисквалифицирован. Команды встретятся во второй раз в ноябре. Точная дата будет обнародована 14 сентября на заседании ФИФА.

Сенегал и ЮАР попал в группу Д совместно с командами Буркина-Фасо и Кабо-Верде. После 4 туров у сенегальцев 3 место, ЮАР – 4. Право на участие в чемпионате мира получат занимающие первые два места.

Отметим, что южноафриканский легионер "Карабаха" Дини Ндлову не участвовал в игре с аннулированным результатом.