​ЕВРО-2016: Германия и Польша вышли в плей-офф - ВИДЕО

Баку. 21 Июня. REPORT.AZ/ Сборные Германии и Польши по футболу завоевали путевку в 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года.

Как передает Report, в матче третьего тура группового этапа соревнования действующие чемпионы мира, немецкие футболисты одержали победу над командой Северной Ирландии.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу Германии. В ее составе на 29-й минуте мяч забил Марио Гомес.

С аналогичным счетом в Марселе прошла встреча с участием сборных Украины и Польши. Здесь успех сопутствовал полякам, в составе которых гол провел Якуб Блащиковски (54-я минута).

Таким образом, Германия завершила групповой этап на первом месте в своем квартете (7 очков), Польша на втором (7), Северная Ирландия на третьем (3), а Украина – на четвертом 0:0). Германия и Польша вышли в плей-офф. Если Северная Ирландия войдет в число четырех лучших команд, занявших в своих группах третьи места, то также сыграет в 1/8 финала, однако это определится только 22 июня, после завершения группового этапа.

Евро-2016 проходит во Франции с 10 июня по 10 июля.