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    ЧМ-2018: Стартовали матчи плей-офф в европейской зоне

    Сегодня Италия примет Швецию, а 11 ноября Дания-Ирландию

    Баку. 10 ноября. REPORT/ В европейской зоне стартовал раунд плей-офф Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.

    Как передает Report, в первый игровой день состоялись два матча.

    Хорватия одержала крупную победу над Грецией. А Швейцария на выезде одолела Северную Ирландию с минимальным преимуществом.

    После этих встреч Хорватия и Швейцария с большой вероятностью обеспечили себе путевки на Мундиаль, который состоится в следующем году в России. Ответные игры состоятся 12 ноября.

    Сегодня Италия примет Швецию, а 11 ноября Дания-Ирландию.

    ЧМ-2018

    Европейская зона, раунд плей-офф

    Первые игры

    9 ноября

    23:45. Северная Ирландия - Швейцария 0:1

    Гол: Рикардо Родригес, 58-с пенальти

    23:45. Хорватия - Греция 4:1

    Голы: Лука Модрич, 13. Никола Калинич, 19. Иван Перишич, 34. Андрей Крамарич, 49 - Сократис Папастатопулос, 30

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