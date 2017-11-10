ЧМ-2018: Стартовали матчи плей-офф в европейской зоне

Баку. 10 ноября. REPORT/ В европейской зоне стартовал раунд плей-офф Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.
Как передает Report, в первый игровой день состоялись два матча.
Хорватия одержала крупную победу над Грецией. А Швейцария на выезде одолела Северную Ирландию с минимальным преимуществом.
После этих встреч Хорватия и Швейцария с большой вероятностью обеспечили себе путевки на Мундиаль, который состоится в следующем году в России. Ответные игры состоятся 12 ноября.
Сегодня Италия примет Швецию, а 11 ноября Дания-Ирландию.
ЧМ-2018
Европейская зона, раунд плей-офф
Первые игры
9 ноября
23:45. Северная Ирландия - Швейцария 0:1
Гол: Рикардо Родригес, 58-с пенальти
23:45. Хорватия - Греция 4:1
Голы: Лука Модрич, 13. Никола Калинич, 19. Иван Перишич, 34. Андрей Крамарич, 49 - Сократис Папастатопулос, 30
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