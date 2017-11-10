ЧМ-2018: Стартовали матчи плей-офф в европейской зоне

Баку. 10 ноября. REPORT/ В европейской зоне стартовал раунд плей-офф Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.

Как передает Report, в первый игровой день состоялись два матча.

Хорватия одержала крупную победу над Грецией. А Швейцария на выезде одолела Северную Ирландию с минимальным преимуществом.

После этих встреч Хорватия и Швейцария с большой вероятностью обеспечили себе путевки на Мундиаль, который состоится в следующем году в России. Ответные игры состоятся 12 ноября.

Сегодня Италия примет Швецию, а 11 ноября Дания-Ирландию.

ЧМ-2018

Европейская зона, раунд плей-офф

Первые игры

9 ноября

23:45. Северная Ирландия - Швейцария 0:1

Гол: Рикардо Родригес, 58-с пенальти

23:45. Хорватия - Греция 4:1

Голы: Лука Модрич, 13. Никола Калинич, 19. Иван Перишич, 34. Андрей Крамарич, 49 - Сократис Папастатопулос, 30