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    "Челси" представил новую форму на сезон 2017/2018

    Темно синяя форма разработана в камуфляжном дизайне© Chelseafc.com

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Английский клуб "Челси" представил новый третий комплект одежды для сезона 2017/2018.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, темно синяя форма разработана в камуфляжном дизайне.

    Первый раз новый комплект одежды представят на матче II тура группового раунда Лиги чемпионов, который 27 сентября проведет "Челси" с испанским "Атлетико".

    Отметим, что в первом туре "Челси" встретится с "Карабахом". Сегодняшний матч на лондонском стадионе "Stemford Bric" начнется в 22:45 по бакинскому времени. 

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