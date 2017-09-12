"Челси" представил новую форму на сезон 2017/2018

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Английский клуб "Челси" представил новый третий комплект одежды для сезона 2017/2018.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, темно синяя форма разработана в камуфляжном дизайне.
Первый раз новый комплект одежды представят на матче II тура группового раунда Лиги чемпионов, который 27 сентября проведет "Челси" с испанским "Атлетико".
Отметим, что в первом туре "Челси" встретится с "Карабахом". Сегодняшний матч на лондонском стадионе "Stemford Bric" начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Sport DepartmentАвтор новости