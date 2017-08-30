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    Араз Абдуллаев: После "Карабаха" все ждут хороших результатов и от национальной сборной

    На гостевом матче мы сделаем все возможное, чтобы хотя бы не проиграть

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "После получения "Карабахом" путевки в групповой раунд Лиги чемпионов все ждут хороших результатов и от национальной команды".

    Об этом комментируя предстоящий гостевой матч с Норвегией отборочного группового раунда чемпионата мира 2018 года заявил Report футболист национальной сборной Азербайджана Араз Абдуллаев.

    25-летний полузащитник отметил, что в Осло они как минимум постараются не проиграть. Он заявил о готовности выйти на игровое поле в случае предоставления шанса главным тренером Робертом Просинечки: "В Баку мы обыграли Норвегию со счетом 1:0. На гостевом матче мы сделаем все возможное, чтобы хотя бы не проиграть. Однако, мы хотим 3 очка. В случае предоставления главным тренером шанса, я готов играть".

    А.Абдуллаев заявил, что во время летнего перерыва перешел из "Габалы", которому принадлежит по контракту, в кипрский "Анортосис" на правах аренды. Хотя игрок фланга не захотел говорить о трансфере, он заявил, что в новом клубе чувствует себя нормально: "Я новичок в Кипре и пытаюсь адаптироваться. Мы продолжаем тренировки. На втором туре чемпионата мы одержали победу. Все в порядке. В Кипре я постараюсь достойно представить Азербайджан".

    Отметим, что 1 сентября национальная сборная Азербайджана встретится с норвежской командой в Осло, а 4 сентября примет в Баку Сан-Марино. 

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