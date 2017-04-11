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    АФФА обнародовала доход с матча Азербайджан-Германия

    Сюда входит сумма за продажу билетов, SkyBox и гостеприимство с учетом НДС© Report.az

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ АФФА обнародовала доход с матча между сборными Азербайджана и Германии в рамках матча отборочного раунда Чемпионата мира 2018.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, сумма составила 204 тыс. 691 манат. Сюда входит сумма за продажу билетов, SkyBox и гостеприимство с учетом НДС.

    Отметим, что прошедший на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч завершился победой сборной Германии со счетом 4:1.

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