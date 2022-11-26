Ван Гал повторил рекорд чемпионатов мира

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал повторил рекорд Витторио Поттсо, который возглавлял сборную Италии. Так, футболисты сборной Нидерландов сыграли вничью с командой Эквадора (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал повторил рекорд Витторио Поттсо, который возглавлял сборную Италии. Так, футболисты сборной Нидерландов сыграли вничью с командой Эквадора (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Как передает Report, dозглавляющий сборную Нидерландов Луи ван Гал провел на мундиале 9 матчей в качестве главного тренера и ни одного не проиграл. Нидерландский специалист выиграл 6 матчей, еще 3 игры завершились вничью (не учитывая матчи с экстра-таймами).

Этот результат является повторением рекорда чемпионата мира, который установил Витторио Поццо с Италией в период с 1934 по 1938 год - 8 побед и 1 ничья.