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Ван Гал повторил рекорд чемпионатов мира

Ван Гал повторил рекорд чемпионатов мира Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал повторил рекорд Витторио Поттсо, который возглавлял сборную Италии. Так, футболисты сборной Нидерландов сыграли вничью с командой Эквадора (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
26 ноября 2022 г. 10:52
Ван Гал повторил рекорд чемпионатов мира

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал повторил рекорд Витторио Поттсо, который возглавлял сборную Италии. Так, футболисты сборной Нидерландов сыграли вничью с командой Эквадора (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Как передает Report, dозглавляющий сборную Нидерландов Луи ван Гал провел на мундиале 9 матчей в качестве главного тренера и ни одного не проиграл. Нидерландский специалист выиграл 6 матчей, еще 3 игры завершились вничью (не учитывая матчи с экстра-таймами).

Этот результат является повторением рекорда чемпионата мира, который установил Витторио Поццо с Италией в период с 1934 по 1938 год - 8 побед и 1 ничья.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Lui van Qal italiyalı baş məşqçinin rekordunu təkrarlayıb

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