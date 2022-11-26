Килиан Мбаппе забил 7 голов на ЧМ и обошел Платини, Зидана и Анри

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дважды поразил ворота сборной Дании на групповом этапе ЧМ-2022.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дважды поразил ворота сборной Дании на групповом этапе ЧМ-2022.

Как передает Report, 23-летний футболист забил 6-й и 7-й голы на чемпионатах мира.

Игрок ПСЖ в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира обошел Мишеля Платини и Зинедина Зидана (по 5 голов), а также Тьерри Анри (6 голов на ЧМ). Мбаппе опережает лишь Жюст Фонтен (13).

До рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира Мбаппе остается 9 голов.

Только у Криштиану Роналду (8) и Томаса Мюллера (10) больше голов на ЧМ среди действующих игроков. Луис Суарес и Лионель Месси забили столько же - по 7 голов.