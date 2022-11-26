О нас

Килиан Мбаппе забил 7 голов на ЧМ и обошел Платини, Зидана и Анри

Килиан Мбаппе забил 7 голов на ЧМ и обошел Платини, Зидана и Анри Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дважды поразил ворота сборной Дании на групповом этапе ЧМ-2022.
Чемпионат мира - 2022
26 ноября 2022 г. 22:32
Килиан Мбаппе забил 7 голов на ЧМ и обошел Платини, Зидана и Анри

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дважды поразил ворота сборной Дании на групповом этапе ЧМ-2022.

Как передает Report, 23-летний футболист забил 6-й и 7-й голы на чемпионатах мира.

Игрок ПСЖ в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира обошел Мишеля Платини и Зинедина Зидана (по 5 голов), а также Тьерри Анри (6 голов на ЧМ). Мбаппе опережает лишь Жюст Фонтен (13).

До рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира Мбаппе остается 9 голов.

Только у Криштиану Роналду (8) и Томаса Мюллера (10) больше голов на ЧМ среди действующих игроков. Луис Суарес и Лионель Месси забили столько же - по 7 голов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Kilian Mbappe mundiallardakı qol sayına görə Platini, Zidan və Anrini arxada qoyub

Экслюзивные новости

Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi