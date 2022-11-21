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ЧМ-2022: Сегодня пройдут еще 3 игры

ЧМ-2022: Сегодня пройдут еще 3 игры Сегодня на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, состоятся еще 3 игры.
Чемпионат мира - 2022
21 ноября 2022 г. 07:35
ЧМ-2022: Сегодня пройдут еще 3 игры

Сегодня на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, состоятся еще 3 игры.

Как сообщает Report, первый матч дня пройдет в группе B между Англией и Ираном. Поединок, который пройдет на стадионе "Халифа" в Дохе, начнется в 17:00 по бакинскому времени.

В группы А сборная Нидерландов встретится с Сенегалом. Игра на арене "Ат-Тумама" начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Наконец, в последнем матче США сыграет с Уэльсом (23:00 - бакинское время).

ЧМ-2022

21 ноября

Группа А

20:00. Сенегал - Нидерланды

Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия).

Стадион "Ат-Тумама".

Очки: Эквадор - 3, Нидерланды - 0, Сенегал - 0, Катар - 0.

Группа В

17:00. Англия - Иран

Судья: Рафаэль Клаус (Бразилия).

Стадион "Халифа".

23:00. США - Уэльс

Судья: Абдулрахман Аль-Джасим

Стадион "Ахмед ибн Али".

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Bu gün daha 3 oyun keçiriləcək

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