ЧМ-2022: Сегодня пройдут еще 3 игры

Сегодня на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, состоятся еще 3 игры.
Как сообщает Report, первый матч дня пройдет в группе B между Англией и Ираном. Поединок, который пройдет на стадионе "Халифа" в Дохе, начнется в 17:00 по бакинскому времени.
В группы А сборная Нидерландов встретится с Сенегалом. Игра на арене "Ат-Тумама" начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Наконец, в последнем матче США сыграет с Уэльсом (23:00 - бакинское время).
ЧМ-2022
21 ноября
Группа А
20:00. Сенегал - Нидерланды
Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия).
Стадион "Ат-Тумама".
Очки: Эквадор - 3, Нидерланды - 0, Сенегал - 0, Катар - 0.
Группа В
17:00. Англия - Иран
Судья: Рафаэль Клаус (Бразилия).
Стадион "Халифа".
23:00. США - Уэльс
Судья: Абдулрахман Аль-Джасим
Стадион "Ахмед ибн Али".