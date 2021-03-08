ЖЕНСКОЕ ДЕЛО – сильный бизнес «слабого» пола

Условия для ведения бизнеса в Карабахе для женщин-предпринимателей будут достаточно выгодными, а возможностей - уйма

Если практически для всех стран постсоветского пространства 8 Марта - это традиционный день дарения женщинам цветов и подарков, то в других государствах этот праздник отмечается как день трудящихся женщин. Ведь именно этого – равноправия во всем, в том числе, прежде всего, в условиях труда и его оплаты, добивались те 15 тысяч женщин, которые в далеком 1908-ом прошли маршем через весь Нью-Йорк.

Однако сегодня, спустя больше века с тех самых событий, равноправное участие женщин в социально-экономической жизни государств - все еще актуальный вопрос повестки дня всех ведущих мировых организаций.

За годы независимости в Азербайджане этой тематике уделяется особое внимание, и активная поддержка правительственных структур помогла позитивно изменить статистику развития женского предпринимательства. Но и проблем у наших «бизнес-леди» по-прежнему не мало.

Тихая революция

Массовый выход женщин в предпринимательство в ХХ веке называют тихой революцией. Считается, что у женского "дела" есть особенности, связанные с социально-психологическими качествами представителей слабого пола: умением моделировать новые идеи в нестандартных условиях, способностью вызывать доверие, интуицией и др.

Надо сказать, повышение роли женщин в экономике является одним из 17 пунктов Целей устойчивого развития ООН.

По данным исследования Mastercard "Индекс женщин-предпринимателей" (Index of Women Entrepreneurs), женщины-предприниматели процветают в странах с более развитой экономикой. Женщины, владеющие бизнесом в странах с индустриальными рынками, могут воспользоваться большими возможностями и ресурсами, включая доступ к капиталу, финансовым сервисам и академическим образовательным программам, в отличие от предпринимательниц в странах с развивающейся экономикой.

Согласно последнему индексу Mastercard, опубликованному в ноябре прошлого года, в первую десятку лучших стран для женщин-предпринимателей по версии Mastercard вошли Израиль, США, Швейцария, Новая Зеландия, Польша, Великобритания, Канада, Швеция, Австралия и Испания. Саудовская Аравия, Тунис, Иран, Египет, Алжир и Бангладеш оказались в числе самых неблагоприятных стран для предпринимательниц.

По мнению составителей MIWE, от коронакризиса сильнее оста+льных в бизнесе пострадали женщины. 42% предпринимательниц переориентировали свой бизнес на онлайн-модель, 37% начали развиваться в сферах, отвечающим новым локальным или глобальным потребностям, а 34% воспользовались возможностями, появившимися из-за пандемии.

Стереотипы вместо кредитов

Что касается Азербайджана, положение с развитием женского предпринимательства у нас, судя по статистике, хоть и далеко от идеала, но тренды достаточно оптимистичны. По последним данным, доля женщин среди трудоустроенного населения на 1 января текущего года в нашей стране составляет 48,2%. Доля женщин среди госслужащих составляет 29%, среди предпринимателей - 21,3%.

Как показывают наблюдения последних лет, женщины в нашей стране больше заинтересованы в создании малого бизнеса и самозанятости. И несмотря на всю пропаганду и просвещение, на пути организации своего дела представители «слабого пола», прежде всего, сталкиваются с чисто психологическим давлением со стороны общества. Стереотипы, восточный менталитет, несерьезное отношение к проекту со стороны партнеров-мужчин - перебороть это порой труднее, чем запустить предприятие. Да, до сих пор женщинам требуется больше времени, чтобы доказать свою успешность, им по сравнению с мужчинами гораздо труднее собрать необходимый начальный капитал для бизнеса.

Особенно, если предприятие выходит за рамки традиционного «женского дела» - образование, медицина, текстиль, услуги. Подавляющее большинство всевозможных клиник и салонов красоты, домов мод и ателье, образовательных курсов и кружков для детей сегодня создано и действует благодаря проектам женщин-предпринимателей. Количество руководительниц крупных холдингов или, скажем, банков, индустриальных предприятий, к сожалению, все еще исчисляется единицами.

Земфира Агаева: Основной проблемой более 7 тыс. членов Объединения женщин-предпринимателей являются трудности с получением кредита на создание или развитие своего дела

Видимо, эти факторы и способствуют недоверию к бизнесвумен и со стороны банков – по словам председателя Общественного объединения женщин-предпринимателей Земфиры Агаевой, основной проблемой более 7 тыс. членов этой организации являются трудности с получением кредита на создание или развитие своего дела. По ее словам, банки требуют предоставления и гаранта, и залогового обеспечения, но даже и при этом не всегда идут на предоставление крупного займа.

Вместе с тем, сегодня проблемы женского предпринимательства входят в приоритеты многих профильных структур правительства, а также Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (KOBIA). Агентство принимает необходимые меры для содействия развитию женского предпринимательства, увеличения числа женщин среди малых и средних предпринимателей и создания соответствующих механизмов поддержки для этой цели. Как отмечал ранее глава правления KOBIA Орхан Мамедов, 30% участников информационных мероприятий, организованных KOBIA для информирования о предпринимательстве, инновациях в этой области, механизмах поддержки, были женщинами-предпринимателями. Принимаются различные меры по привлечению женщин к бизнесу и самозанятости через Центры развития МСП, которые являются структурными подразделениями Агентства и служат для повышения знаний и навыков предпринимателей, и уже есть ряд успешных результатов.

Орхан Мамедов: Принимаются различные меры по привлечению женщин к бизнесу и самозанятости через Центры развития МСП

Орхан Мамедов отметил, что вопрос занятости женщин находится в центре внимания при разработке проектов и программ по развитию женского предпринимательства, особенно в сельской местности.

Акцент на регионы

Касательно последнего пункта, действительно, реализация экономических интересов женщин в регионах требует большего внимания, чем в столице. Сегодня поддержку этому направлению оказывают и международные организации. В частности, для развития женского предпринимательства в рамках второго проекта AZRIP (Азербайджанские сельские инвестиции), реализуемого при поддержке Всемирного банка, в пяти регионах страны уже созданы пилотные группы женщин-предпринимателей. Целью создания данных групп являлось привлечение женщин в сельских регионах к бизнесу и обеспечение самозанятости. На основе компонента «Экономическая компетентность сельских женщин» этого проекта в ноябре 2018 года была создана и зарегистрирована Ассоциация сельских женщин Азербайджана. В настоящее время существует 38 женских групп развития и предпринимательства в 14 районах, включая Исмаиллы, Балаканы, Загаталы, Агджабади, Агдам, Горамбой, Барду, Имишли, Лянкяран, Масаллы, Нефтчала, Бейлаган, Саатлы и Сабирабад. На первом этапе своей деятельности эти группы создавали микропредприятия за свой счет. При этом продолжается процесс создания новых групп и предприятий. Модель группового предпринимательства позволяет трудоустроить больше женщин. По мере того, как сельские женщины увеличивают размер своего бизнеса, они также нанимают других безработных женщин в сельской местности.

В настоящее время в 38 женских группах развития и предпринимательства, входящих в ассоциацию, работают 468 сельских женщин, управляющих в общей сложности 118 малыми предприятиями фермерского, несельскохозяйственного и несельскохозяйственного секторов.

С возвращением нормальной жизни на освобожденные от армянской оккупации земли Карабаха, несомненно, свою лепту в возрождение экономической активности на них захотят внести и женщины-предприниматели, тем более, что условия для ведения бизнеса там будут достаточно выгодными, а возможностей - уйма. В этой связи можно надеяться, что «женское дело» в Азербайджане будет развиваться более быстрыми темпами, и выйдет на новую высоту не только в количественном, но и в качественном измерении.

Эксперт Гулу Нуриев