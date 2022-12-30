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Заявки на портале Azexport сократились

Заявки на портале Azexport сократились В январе-ноябре этого года на портал "Azexport" поступили заявки на сумму 424,5 млн долларов США.
Бизнес
30 декабря 2022 г. 13:21
Заявки на портале Azexport сократились

В январе-ноябре этого года на портал "Azexport" поступили заявки на сумму 424,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере ”Обзора экспорта“, представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в прошлом месяце стоимость экспортных заказов, поступивших на портал, составила 30,9 млн долларов США. Это на 16,6% больше, чем в ноябре прошлого года.

С января 2017 года по 30 сентября 2022 года стоимость поступивших на портал Azexport заявок из 145 стран составила 3,1 млрд долларов США.

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