Заявки на портале Azexport сократились

В январе-ноябре этого года на портал "Azexport" поступили заявки на сумму 424,5 млн долларов США.

В январе-ноябре этого года на портал "Azexport" поступили заявки на сумму 424,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере ”Обзора экспорта“, представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в прошлом месяце стоимость экспортных заказов, поступивших на портал, составила 30,9 млн долларов США. Это на 16,6% больше, чем в ноябре прошлого года.

С января 2017 года по 30 сентября 2022 года стоимость поступивших на портал Azexport заявок из 145 стран составила 3,1 млрд долларов США.