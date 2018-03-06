Завотделом Минэкономики: Подписанный BBF и GITA меморандум положительно скажется на развитии предпринимательства

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) является основной составляющей государственной политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом политики развития предпринимательства министерства экономики Азербайджана Эльчин Ибрагимов на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Baku Business Factory (BBF) и Агентством инноваций и технологий Грузии (GİTA).

По словам Ибрагимова, правительство Азербайджана заинтересовано в увеличении доли ненефтяного сектора в экономике:

"В результате внедрения системных мер в прошлом году доля ВВП в ненефтяном секторе увеличилась на 2,7%, а доля ненефтяного сектора в ВВП составила 62,8%. За последние 15 лет доля частного сектора в ВВП увеличилась с 73% до 84%. В то же время частный сектор играет важную роль в занятости, его доля составляет 75,8%".

Представитель министерства отметил, что количество бизнес-инкубаторов в стране интенсивно растет, и они способствуют развитию МСП:

"В настоящее время в Азербайджане имеется более десяти активных бизнес-инкубаторов. Одним из них является BBF. Активность BBF нас очень радует".

Ибрагимов также подчеркнул, что большинство бизнес-инкубаторов находятся в Баку:

"Министерство экономики в целях поддержки развития предпринимательства создало бизнес-инкубаторы в регионах. Также в министерстве создана координационная комиссия для усовершенствования связей между бизнес-инкубаторами".

Завотделом выразил уверенность, что подписанный сегодня меморандум окажет содействие развитию предпринимательства путем поддержки стартапов с использованием возможностей BBF и GITA.