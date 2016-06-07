​Зарубежные инвесторы не хотят идти на уступки микрофинансовым организациям Азербайджана

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Зарубежные инвесторы, сотрудничающие с небанковскими кредитными организациями (НКО) Азербайджана, не заинтересованы в продлении срока погашения кредитов. Об этом сообщила Report исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (АМФА) Жаля Гаджиева.

По ее словам, это связано со снижением рейтинга страны международными рейтинговыми агентствами: "С учетом этого зарубежные инвесторы не хотят идти на уступки микрофинансовым организациям".

Помимо этого, клиенты НКО также не заинтересованы в реструктуризации кредитов: "Большинство клиентов предпочитает осуществлять выплаты в обычном порядке, несмотря на трудности. При продлении срока контракта необходимо оплачивать дополнительно начисленные проценты, что многих не устраивает".

Ж.Гаджиева также отметила, что в кредитном портфеле НКО доля просроченных кредитов сейчас равна 30%: "Этот показатель с начала года не изменился".